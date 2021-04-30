Селенгинский ЦКК поставит в организации Бурятии экобоксы

Они предназначены для сбора макулатуры с ее последующей сдачей



Селенгинский ЦКК совместно с Бурятским лесопромышленным колледжем запустили акцию «Экологический десант» предприятие запустило, сообщили в пресс-службе комбината.



В ближайшее время в организациях Бурятии появятся экобоксы для сбора макулатуры. Это легкие, простые в сборке, вместительные короба, изготовленные из гофрокартона в цехе по производству тары СЦКК за счет собственных средств предприятия. По мере наполнения вторичным бумажным сырьём боксы будут вывозиться в пункты приема макулатуры.



По статистике один сотрудник офиса в среднем выбрасывает 100 кг бумаги в год, которая является сырьём для вторичной переработки. Теперь у каждого жителя республики появится возможность внести свой вклад в сохранение природных ресурсов и окружающей среды. «А на Селенгинском ЦКК «зеленая» политика всегда приоритете», отметили в пресс-службе комбината.



Фото: sckkbur.ru

