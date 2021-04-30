Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится 11 мая

Он проходит в штатном режиме





Распоряжением мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова 11 мая в 8.00 в столице Бурятии завершится отопительный сезон. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме, отмечается уменьшение технологических отключений по сравнению с прошлым годом.

Подача отопления будет продлена до 31 мая для некоторых медицинских и детских дошкольных учреждений: для специализированного психоневрологического дома ребенка «Аистенок», Республиканского перинатального центра, Детской клинической больницы с центром медицинской реабилитации, детского сада №143 «Золотая рыбка», детского сада №84 «Снеryрочка».Фото: «Номер один»