В Улан-Удэ возьмут под госзащиту 12-летнего мальчика, избитого группой взрослых

Сожитель одной из обвиняемых, который не участвовал в разбойном нападении на ребенка, при встрече стал угрожать ему расправой



В Улан-Удэ в следственный отдел по Октябрьскому району поступило заявление матери 12-летнего мальчика, избитого группой взрослых злоумышленников. Она пожаловалась на то, что сожитель одной из обвиняемых женщин, который не участвовал в разбойном нападении, при встрече стал угрожать ребенку расправой.



«Решается вопрос о возбуждении по этому факту в отношении мужчины уголовного дела. Также следователем в органы внутренних дел направлено поручение о применении мер государственной защиты в отношении мальчика и его мамы», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



В нем напомнили о том, что продолжается расследование уголовного дела в отношении двух мужчин и двух женщин, обвиняемых «разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия».



По данным следствия, 17 апреля вечером в Улан-Удэ пьяная компания жителей одного из домов, состоящая из двух мужчин и двух женщин, напала в подъезде на мальчика, который накануне воспротивился тому, что они нагло выпрашивали деньги на спиртное у его дедушки. Взрослые жестоко избили ребенка и похитили у него деньги. После возбуждения уголовного дела все нападавшие были задержаны и затем по ходатайству следствия заключены под стражу. Двое из них пытались оспорить решение об избрании меры пресечения в вышестоящем суде, но их жалобы оставлены без удовлетворения.



Продолжается сбор полной доказательственной базы с целью скорейшего завершения расследования и реализации принципов уголовного судопроизводств о неотвратимости наказания.







Фото: «Номер один»



В Улан-Удэ в следственный отдел по Октябрьскому району поступило заявление матери 12-летнего мальчика, избитого группой взрослых злоумышленников. Она пожаловалась на то, что сожитель одной из обвиняемых женщин, который не участвовал в разбойном нападении, при встрече стал угрожать ребенку расправой.«Решается вопрос о возбуждении по этому факту в отношении мужчины уголовного дела. Также следователем в органы внутренних дел направлено поручение о применении мер государственной защиты в отношении мальчика и его мамы», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.В нем напомнили о том, что продолжается расследование уголовного дела в отношении двух мужчин и двух женщин, обвиняемых «разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия».По данным следствия, 17 апреля вечером в Улан-Удэ пьяная компания жителей одного из домов, состоящая из двух мужчин и двух женщин, напала в подъезде на мальчика, который накануне воспротивился тому, что они нагло выпрашивали деньги на спиртное у его дедушки. Взрослые жестоко избили ребенка и похитили у него деньги. После возбуждения уголовного дела все нападавшие были задержаны и затем по ходатайству следствия заключены под стражу. Двое из них пытались оспорить решение об избрании меры пресечения в вышестоящем суде, но их жалобы оставлены без удовлетворения.Продолжается сбор полной доказательственной базы с целью скорейшего завершения расследования и реализации принципов уголовного судопроизводств о неотвратимости наказания. Как сообщал «Номер один» , ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде 12-летнего жителя Улан-Удэ, который заступился перед злоумышленниками за дедушку и сам стал потерпевшим от действий четверых взрослых злоумышленников.Фото: «Номер один»