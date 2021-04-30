Первомай есть, профсоюзов нет

Три четверти россиян считают, что праздник в честь труда нужен



Более трети россиян воспринимают первое мая как Международный день солидарности трудящихся (41% vs в 2005г. – 35%). Практические равные доли россиян (29% и 25% соответственно) относятся к этому дню как к выходному, который можно провести на даче, с семьей, или как к празднику весны, сообщает



Три четверти россиян (75%) считают, что праздник в честь труда нужен и более трети россиян планирует отмечать Первое мая (39%). Не планируют отмечать более половины россиян не собираются отмечать Первое мая в этом году (57%). С начала мониторинга в 1994 года эта доля выросла в 1,5 раза (34% в 1994 г.).



Самый распространенный досуг в этот день: провести время с семьей, заняться огородом и садовыми делами), поработать, а также принимать гостей. Примут участие в праздничных демонстрациях только 3% опрошенных.



Поддержка норм Конституции



Более половины россиян поддерживают нормы, зафиксированные в Конституции о том, что РФ уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав (74%) и правительство России обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений (68%). Обратного мнения придерживаются 21% и 15% соответственно.



Трудовые права россиян



За последние пять лет с нарушениями трудовых прав сталкивались 17% россиян. Наиболее распространенные из них: отказ от оплаты или предоставления дополнительного выходного за сверхурочные часы (6%), задержки или выплаты не в полном объеме заработной платы (5%), нарушение норм охраны и безопасности труда (5%). Те, чьи трудовые права нарушались, чаще всего разрешали эти вопросы через обращения к начальству (5%) и сменой места работы (4%). Ни к каким способам не прибегали 5% среди тех, чьи права нарушались.



Топ-3 нарушения, с которыми нужно бороться в первую очередь: переработки/не оплачиваются доп.часы (16%), маленькая зарплата/нет индексации (16%), задержка зарплаты (12%).



От кого зависит защита трудовых прав россиян



Каждый второй россиянин считает, что защита трудовых прав работающих россиян зависит от государства и работодателей. Они занимают практически одинаковые позиции 51% и 46% соответственно. По мнению 21% опрошенных, защита прав зависит от самих работников. Большинство россиян согласны с мнением, что лучшая защита прав граждан – создание рабочих мест (82%). Обратного мнения придерживаются (16%).



Профсоюзы уходят в прошлое?



Более половины сотрудников предприятий, на которых есть профсоюзы, не являются членом данной организации (54%, +6 п.п. с 2019г.). Доля трудящихся, состоящих в профсоюзе, при этом сокращается — 44% vs 51% два года назад. Причины, по которым россияне не обращались в профсоюзы: его отсутствие (28%), профсоюз не решает проблемы (13%) и не видят смысла (12%).



Фото: pixabay.com Более трети россиян воспринимают первое мая как Международный день солидарности трудящихся (41% vs в 2005г. – 35%). Практические равные доли россиян (29% и 25% соответственно) относятся к этому дню как к выходному, который можно провести на даче, с семьей, или как к празднику весны, сообщает ВЦИОМ данные опроса, посвященного восприятию 1 мая в сознании россиян, а также их трудовым правам и роли профсоюзов в их защите.Три четверти россиян (75%) считают, что праздник в честь труда нужен и более трети россиян планирует отмечать Первое мая (39%). Не планируют отмечать более половины россиян не собираются отмечать Первое мая в этом году (57%). С начала мониторинга в 1994 года эта доля выросла в 1,5 раза (34% в 1994 г.).Самый распространенный досуг в этот день: провести время с семьей, заняться огородом и садовыми делами), поработать, а также принимать гостей. Примут участие в праздничных демонстрациях только 3% опрошенных.Более половины россиян поддерживают нормы, зафиксированные в Конституции о том, что РФ уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав (74%) и правительство России обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений (68%). Обратного мнения придерживаются 21% и 15% соответственно.За последние пять лет с нарушениями трудовых прав сталкивались 17% россиян. Наиболее распространенные из них: отказ от оплаты или предоставления дополнительного выходного за сверхурочные часы (6%), задержки или выплаты не в полном объеме заработной платы (5%), нарушение норм охраны и безопасности труда (5%). Те, чьи трудовые права нарушались, чаще всего разрешали эти вопросы через обращения к начальству (5%) и сменой места работы (4%). Ни к каким способам не прибегали 5% среди тех, чьи права нарушались.Топ-3 нарушения, с которыми нужно бороться в первую очередь: переработки/не оплачиваются доп.часы (16%), маленькая зарплата/нет индексации (16%), задержка зарплаты (12%).Каждый второй россиянин считает, что защита трудовых прав работающих россиян зависит от государства и работодателей. Они занимают практически одинаковые позиции 51% и 46% соответственно. По мнению 21% опрошенных, защита прав зависит от самих работников. Большинство россиян согласны с мнением, что лучшая защита прав граждан – создание рабочих мест (82%). Обратного мнения придерживаются (16%).Более половины сотрудников предприятий, на которых есть профсоюзы, не являются членом данной организации (54%, +6 п.п. с 2019г.). Доля трудящихся, состоящих в профсоюзе, при этом сокращается — 44% vs 51% два года назад. Причины, по которым россияне не обращались в профсоюзы: его отсутствие (28%), профсоюз не решает проблемы (13%) и не видят смысла (12%).Фото: pixabay.com