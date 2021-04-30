В Бурятии на Пасху похолодает

Обещают ветер с порывами до 21 м/с, дожди и мокрый снег



В Бурятии 2-3 мая прогнозируется неустойчивая ветреная погода с порывами до 21 м/с, местами осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на данные республиканского гидрометцентра.

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Сотрудники МЧС России напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим. Нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры, запрещено использование открытого огня. В любую секунду одна искра от костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички, особенно в ветреную погоду, может повлечь за собой крупный пожар и привести к трагическим последствиям.



При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества, не произошел пожар.



Фото: 03.mchs.gov.ru

