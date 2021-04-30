В Бурятии выбрали «Учителя года»

Им стала учитель английского языка Лингвистической гимназии №3 Раджана Дымбрылова



В Бурятии победителем конкурса и обладателем звания «Учитель года-2021» признана учитель английского языка Лингвистической гимназии №3 (Улан-Удэ) Раджана Дымбрылова - дочь легендарного учителя, первого обладателя звания «Учитель года Бурятии» Баяра Гомбоева.



Она представит Бурятию на всероссийском этапе конкурса. Лучшему педагогу республики вручили традиционный приз – серебряный лотос. Награды победителям XXV Республиканского конкурса «Учитель года Бурятии – 2021» вручал сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов. В этом году главный республиканский конкурс педагогического мастерства отмечает четверть века, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Учитель - это больше, чем педагог. Это важный человек в нашей жизни, который дает не только знания о мире. Он является наставником. Поэтому я с большим удовольствием и уважением называю вас учителями. Кем бы в последствии человек ни был, сначала он должен учиться, состояться как человек. И только потом он обретает профессиональные навыки. Поэтому вы формируете настоящее, будущее нашей республики и страны. И от вас зависит, какое будет это будущее», - отметил Алексей Цыденов, обращаясь к участникам конкурса.



В этом году свои школы представили 26 конкурсантов. По итогам отборочных этапов определились пять финалистов конкурса «Учитель года-2021»: учитель русского языка и литературы Усть-Баргузинской средней школы Анастасия Литвинова, учитель английского языка Лингвистической гимназии №3 Раджана Дымбрылова, учитель физики средней школы №49 (Улан-Удэ) Маргарита Медведева, учитель начальных классов Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1 Ольга Ринчинова и учитель английского языка Кижингинского лицея Диана Терехина.



Фото: egov-buryatia.ru

