В Бурятии растёт число самовольщиков

В первом квартале 2021 года выявлено 177 случаев самовольного захвата земли



В первом квартале 2021 года в Бурятии специалисты Росреестра выявили 177 нарушений земельного законодательства. Из них 77 нарушений по фактам самовольного занятия земельных участков, что на 45% превышает показатель 1 квартала 2020 года. (89 нарушений земельного законодательства, из них 42 нарушения самовольного занятия земельных участков).



Таким образом, самовольное занятие земельных участков – самое распространенное нарушение земельного законодательства у жителей Бурятии.



- Законодательством установлено, что права на земельные участки удостоверяются документами в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». Отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок говорит о признаках самовольного занятия, за которое предусмотрена административная ответственность. Хотелось бы уточнить, что самовольное занятие - это не только возведение постройки на чужом земельном участке, но и самовольное расширение границ собственного земельного участка. Все земли, не предоставленные в установленном порядке на каком-либо праве, являются государственными, - напоминают в пресс-службе управления Росреестра.





