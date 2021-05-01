В Бурятии за сутки выявлено 26 больных COVID-19

Большинство заболевших – улан-удэнцы



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 01.05.2021 зарегистрировано 37 198 (+26) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 54% (19 829) случаев инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Из 26 новых случаев COVID-19: 19 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 789 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 186 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Всего выздоровели от COVID-19 – 35912 (+36) человек.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 275 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 150. В отделениях реанимации находится 44 пациента (из них старше 65 лет – 23), на ИВЛ 20 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 11.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 374 койки: занято – 275, свободно – 99 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,5%.

Амбулаторное лечение проходят 162 пациента с COVID-19.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 849 (+3) человек.





