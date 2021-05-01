В Бурятии закрыты уголовные дела на чиновников, совершивших служебный подлог

Дела в отношении экс-начальников городской ветстанции закрыты в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности



Напомним, в производстве следственного отдела по Октябрьскому району г. Улан-Удэ находились два уголовных дела, возбужденные четвертого октября 2020 года на основании поступивших из УФСБ по Республике Бурятия материалов в отношении двух бывших начальников Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных по факту совершения ими служебного подлога. Они внесли в официальные документы сведения об оказании ветеринарных услуг по осмотру и определению состояния здоровья бродячих собак, якобы доставленных после отлова в учреждение ветеринарии. Хотя, фактически, отлов и передача на станцию таких животных не проводились, они умерщвлялись подрядчиком на месте с последующей утилизацией.



Одним из фигурантов преступление совершено 26.02.2018, вторым -13.06.2018. Оба бывших чиновника с квалификацией своего деяния согласились и заявили ходатайство о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.



- С учетом того, что служебный подлог относится к преступлениям небольшой тяжести, срок привлечения к уголовной ответственности по которым составляет 2 года с момента совершения преступления, ходатайство подозреваемых лиц удовлетворено, так как на момент расследования уголовных дел истекли сроки давности привлечениях их к уголовной ответственности. 29.12.2020 в отношении обоих вынесены постановления о прекращении уголовных дел на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, - сообщил «Номер один» старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Дмитрий Столяров.



Фото: Pixabay.com

Напомним, в производстве следственного отдела по Октябрьскому району г. Улан-Удэ находились два уголовных дела, возбужденные четвертого октября 2020 года на основании поступивших из УФСБ по Республике Бурятия материалов в отношении двух бывших начальников Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных по факту совершения ими служебного подлога. Они внесли в официальные документы сведения об оказании ветеринарных услуг по осмотру и определению состояния здоровья бродячих собак, якобы доставленных после отлова в учреждение ветеринарии. Хотя, фактически, отлов и передача на станцию таких животных не проводились, они умерщвлялись подрядчиком на месте с последующей утилизацией. Подробнее здесь. Одним из фигурантов преступление совершено 26.02.2018, вторым -13.06.2018. Оба бывших чиновника с квалификацией своего деяния согласились и заявили ходатайство о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.- С учетом того, что служебный подлог относится к преступлениям небольшой тяжести, срок привлечения к уголовной ответственности по которым составляет 2 года с момента совершения преступления, ходатайство подозреваемых лиц удовлетворено, так как на момент расследования уголовных дел истекли сроки давности привлечениях их к уголовной ответственности. 29.12.2020 в отношении обоих вынесены постановления о прекращении уголовных дел на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, - сообщил «Номер один» старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Дмитрий Столяров.Фото: Pixabay.com