В Улан-Удэ отменили праздничные мероприятия в Этнографическом музее

Причина – плохие погодные условия







В связи с неблагоприятными погодными условиями Этномузей вынужден отменить очные мероприятия и провести празднование Пасхи в онлайн режиме.



- Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим праздником Светлой Пасхи! В этот день мы планировали проведение большого праздничного концерта и Детской Верхнеудинской ярмарки, в участии которой зявилось более 250 детей. К сожалению, в связи с неблагоприятными погодными условиями и нежеланием рисковать здоровьем участников мы вынуждены отменить очные мероприятия в музее и провести празднование Пасхи в онлайн режиме. Мы искренне приносим вам свои извинения за предоставленные неудобства и надеемся на встречу с вами в следующий раз. Желаем вам весеннего тепла, радости и добра! С праздником! - сообщили в пресс-службе Этнографического музея.



Зато для он-лайн зрителей будет организована викторина, которая пройдет 2 мая в 12:00 в инстаграм аккаунте музея etno_museum03. Победители викторины получат пасхальный набор - ячейку яиц и кулич от партнеров ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика», АО «Бурятхлебпром» и конечно пригласительные билеты в музей.



Детская Верхнеудинская ярмарка также переносится. Точное время будет опубликовано позднее.



Фото: Pixabay.com



