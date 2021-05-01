В Улан-Удэ возложили цветы к Вечному огню

Сегодня прошла акция «Цветок Победы», посвященная 76 годовщине Победы

Сегодня, 1 мая, на Мемориале Победы прошла акция «Цветок Победы», посвященная 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Цветы к Вечному огню возложили участники велопробега «Звезда Памяти».С приближающимся Днём Победы поздравил первый заместитель мэра города Улан-Удэ Олег Екимовский.- Уважаемые горожане и гости столицы! Через несколько дней мы будем отмечать 76-ую годовщину Великой Победы. 9 мая – это главная дата в нашей истории и в истории каждой семьи. Этот всенародный праздник неразрывно связан с героями, которые не только победили в войне, но и восстанавливали после нее нашу страну. Сегодня в велопробеге участвовала молодежь, ребята, которые будут строить и развивать нашу страну. Главное – это преемственность поколений, мы всегда должны помнить, какой ценой была достигнута эта победа, сколько горя и несчастья принесла эта война. Я выражаю благодарность и низкий поклон нашим ветеранам, желаю здоровья на долгие годы. Поздравляю всех с праздником весны и труда, здоровья и благополучия! – пожелал всем собравшимся Олег Екимовский.Также сегодня на Мемориале Победы стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка», ленты будут раздавать горожанам и всем участникам праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.