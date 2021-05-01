Заявки на участие в акции принимают до 7 мая



Жителей Бурятии призывают принять участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк». Акция состоится 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах России.Для включения фотографий своих ветеранов в виртуальное шествие жителям Бурятии нужно подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк», через социальные сети ВК и Одноклассники или на сайте «Банк памяти». Авторы заявок заранее получат информацию о времени прохождения своего Героя в строю Бессмертного полка. Организаторы также предусмотрели возможность участников поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями.Напомним, в прошлом году "Бессмертный полк" впервые прошел полностью в онлайн-формате. Тогда по всей стране поступило более 3 миллионов заявок на участие. Акция проводится для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.