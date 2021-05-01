В Бурятии неполным семьям начнут выплачивать ежемесячные пособия с 1 июля

Речь идет лишь о тех семьях, где доход ниже прожиточного минимума



Выступая с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин сообщил о введении дополнительных мер поддержки семьям с доходом ниже прожиточного минимума на детей от 8 до 16 лет включительно. На этой неделе – 26 апреля в Госдуму внесены поправки о ежемесячном пособии неполным семьям на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.



- Это пособие начнут выплачивать с 1 июля текущего года. Мерой поддержки будут охвачены родители в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Важно, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом, - подчеркнула министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Оформить заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно одинокие родители смогут дистанционно. Сделать это можно будет на портале Госуслуг.



По данным Минсоцзащиты Бурятии, в республике проживает 9 тысяч одиноких матерей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Количество детей в возрасте от 8 до 16 лет – 11,5 тысяч человек.



В ведомстве напомнили, что выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельство о рождении ребенка).



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