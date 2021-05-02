В Бурятии обсудили подготовку к летнему туристическому сезону

Глава региона уверен, что в этом сезоне республику ждет наплыв туристов



В Бурятии представители туротрасли обсудили подготовку к летнему туристскому сезону. Заседание совета по развитию туризма при главе Бурятии прошло 30 апреля. В работе Совета приняли участие первые лица региона, а также туроператоры, представители гостиниц, курортов, национальных парков, общественные организации, ООО «Аэропорт «Байкал», гиды-экскурсоводы.



В ходе рабочей встречи туроператоры, и главы районов рассказали о готовности к предстоящему летнему сезону, и о проблемных вопросах, на которые необходимо обратить внимание – это повышение качества предоставляемых туристских услуг, в частности, услуг питания в сельской местности, вопросы нехватки кадров, экологии, вопросы комплексного развития туристских территорий.



Глава Бурятии Алексей Цыденов акцентировал внимание на особенностях летнего туристического сезона 2021 года:



«У нас ограничения «ковидные» минимальные. И при этом международный отдых в любом случае под значительным ограничением. Соответственно, у нас много будет туристов. Плюс у нас очень много событийных, спортивных и деловых мероприятий. Поэтому подготовка к туристическому сезону текущего года имеет особое значение. Чтобы и гости были довольны, и COVID не раскачать. В общем, непростая задача, - отметил Глава Бурятии.



Министр туризма Мария Бадмацыренова надеется, что этот летний сезон пройдет не хуже, чем в 2020 году.



"Хочется отметить, что летний сезон уже почти начался, люди сейчас активно выезжают на природу. Практически все здравницы, гостевые дома, отели в туристически ориентированных районах показывают сейчас хорошую загрузку. Конечно, остаются вопросы качества обслуживания туристов, качества предоставляемых услуг, над которым мы сейчас работаем. Остался месяц до активного сезона. 5 июня уже полетят первые чартеры из Москвы. Всего за летний сезон с 5 июня по 23 сентября будет выполнено 14 рейсов для более чем 2 тыс. туристов", - сказала министр туризма.



Председатель общественного Совета при Министерстве туризма Республики Бурятия Марина Бутюгова, отметила, что «необходимо развивать туристские территории комплексно, т.е. развивать не отдельные участки популярного туристского места, а развивать качественно всю территорию в целом, включая транспортную, инженерную инфраструктуру, пешеходные дорожки, улицы, парковки культурно-досуговые объекты общественного пользования совместно с прилегающей туристической зоной – пляж, места туристского показа». Для примера была рассмотрена территория с. Горячинск, как одного из наиболее массовых мест отдыха у туристов.



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