В Управлении уголовного розыска Бурятии выбрали лучшего сотрудника

13 полицейских из Улан-Удэ и районов республики поборолись за звание лучшего по профессии



Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» прошел среди сотрудников уголовного розыска МВД Бурятии. 13 полицейских из Улан-Удэ и районов республики поборолись за звание лучшего по профессии, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.



Оперативники показали навыки оказания медицинской помощи, владения боевыми приемами борьбы, продемонстрировали физическую подготовленность. Также они соревновались в технико-криминалистической, специальной и огневой дисциплинах: сборке-разборке пистолета Макарова, меткости стрельбы.



По результатам конкурса победу одержал начальник отдела организации розыскной работы УУР МВД по Республике Бурятия майор полиции Евгений Финогин, 2 место занял оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Заиграевскому району лейтенант полиции Иван Кучумов, 3 место - старший оперуполномоченный УУР МВД по Республике Бурятия капитан полиции Александр Гинеев.



Победитель конкурса примет участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников уголовного розыска территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии», который пройдет с 21 по 25 июня 2021 года на базе ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России».



Майор полиции Евгений Финогин стал трехкратным победителем республиканского конкурса, отметили в республиканском МВД.



Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

