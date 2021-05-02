Бурятские туристы жалуются на затягивание двойного тестирования на Covid-19

Из-за пересадок и майских праздников путешественники рискуют получить штрафы



Сегодня в Улан-Удэ московскими рейсами прибыли первые бурятские туристы, побывавшие на отдыхе за рубежом и вынужденные, согласно новым правилам Роспотребнадзора, дважды сдавать платные ПЦР-тесты на ковид.



- Требование с 1 мая о двукратном тестировании в течение пяти дней после прибытия существенно увеличивает стоимость поездки, - говорит улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова. - Так стоимость экспресс-тестирования составляет в аэропортах Москвы 2750 рублей на одного человека. А ведь нередко едут семьями.



Однако самая серьезная проблема - слишком короткие сроки для сдачи тестов. Так согласно требованию Роспотребнадзора турист в течение трёх дней после приезда должен сдать ПЦР-тест на Covid-19, получить результат и загрузить его на Госуслугах.



Однако жители Бурятии часто не успевают быстро вернуться в республику (все полеты сегодня за границу осуществляются только через Москву) и получить результаты.



- Мы сегодня прилетели из Москвы и бегом в клинику, сдавать первый ПЦР-тест за 1800 рублей, - рассказывает турист Александр. - Первый результат обещают выдать только во вторник.



Второй тест необходимо загрузить на Госуслуги в течение пяти суток после пересечения границы. Если сроки будут нарушены, то туристам могут посчитать нарушителями по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Статья предусматривает штраф до 40 тысяч рублей. Эта сумма сопоставима с бюджетным отдыхом на одного туриста в Турции.



Возможно, что с окончанием майских праздников, когда заработают госклиники, также проводящие платные ПЦР-тесты на коронавирус (и где стоимость тестирования существенно ниже), сроки получения анализов сократятся.



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