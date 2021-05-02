В Бурятии зарегистрировано 26 новых случаев коронавируса

За сутки умерло трое больных



В Бурятии за сутки зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19, из которых 18 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, стальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



54% (19 841) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



Круг контактных лиц составляет 813 человек. Амбулаторное лечение проходят 135 пациентов с COVID-19.



1 мая умерло 3 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



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