В Бурятии зарегистрировано 26 новых случаев коронавируса

За сутки умерло трое больных
В Бурятии за сутки зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19, из которых 18 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, стальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
54% (19 841) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Круг контактных лиц составляет 813 человек. Амбулаторное лечение проходят 135 пациентов с COVID-19.
1 мая умерло 3 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.
Фото: pixabay.com
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