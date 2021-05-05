Не надо стесняться

Депутаты – люди скромные. Зачем афишировать, что ты богат? Моветон, однако

Лучше тихонько умолчать или на вопрос «сколько ты зарабатываешь» отвести глаза, пожать плечами и ответить: «да помаленечку…». Проблема в том, что прокуратуру такой ответ почему-то не устраивает. Никаких манер.

Недавно, например, надзорный орган наказал «скромного» депутата Курумканского райсовета. Решившего не хвастаться своей хорошей жизнью перед избирателями.«Занижен доход по основному месту работы, не указаны данные о том, что депутат является индивидуальным предпринимателем, не отражены доходы от предпринимательской деятельности. Кроме того, отсутствуют сведения о транспортном средстве, содержится неполная информация о счетах в банках и иных кредитных организациях», - возмутилась прокуратура.В итоге у народного слуги отобрали мандат – полномочия досрочно прекращены решением райсовета.Так что же важнее – честность или хорошие манеры? Где эта грань между моветоном и соблюдением закона? Разве принято народным избранникам хвастаться своими «Лексусами» и виллами перед голодающим электоратом? Люди кушать хотят, а тут икра на багете…