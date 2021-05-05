Медики Бурятии призывают жителей республики провериться на инфекции

Половые инфекции отступают, но все еще опасны



В Бурятии с 26 апреля стартовал Республиканский месячник по профилактике инфекций, передаваемых половых путем, заразных кожных заболеваний и раннему выявлению злокачественных новообразований кожи. Во время месячника будут проводиться выезды специалистов РКВД в районы республики, семинары для медицинских работников, скрининговые обследования населения на сифилис и другие инфекции. О ситуации с заболеваемостью ИППП и кожными заболеваниями, а также о методах профилактики, «Номер один» рассказал и.о. главного врача Республиканского кожно-венерологического диспансера Алексей Найданов.



Приглашаем жителей Бурятии на обследование на ИППП в поликлиники и ЦРБ по месту прикрепления, а также в Республиканский кожно-венерологический диспансер.



Сифилис отступает, но еще опасен



По данным Республиканского кожно-венерологического диспансера за последние несколько лет в республике идет устойчивое снижение заболеваемости инфекций, передаваемых половым путем. В 2020 году зарегистрировано 1607 случаев (163 на 100 тысяч населения), в то время как в 2018 году было зафиксировано 2756 случаев (279,9 на 100 тысяч населения). Таким образом, произошло снижение на 41,8%.



В Бурятии одной из самых значимых социально-значимых инфекций, передаваемых половым путём, остается сифилис. До сих пор в республике регистрируются случаи врожденного сифилиса (инфекция передается ребенку через плаценту) и нейросифилиса (сифилитическое поражение головного или спинного мозга). Наиболее коварными случаями сифилиса являются его скрытые формы. Так, за 2020-й год выявлено 70,2% случаев скрытой формы среди всех форм сифилиса.



- Наибольшая заболеваемость отмечается среди 40-летних мужчин и женщин и старше. Также к группам риска относятся люди с низкой социальной ответственностью. Радует, что среди молодежи заболеваемость сифилисом снижается. Молодые люди чаще используют средства контрацепции, а также в целом лучше информированы нежели более зрелое поколение, - отмечает Алексей Викторович.



Верность – лучшая профилактика



Важно не пренебрегать барьерными методами контрацепции - презервативами. Сексуально активным мужчинам и женщинам необходимо помнить, что эти средства контрацепции не оказывают 100% защиты. Самая надежная защита от ИППП – это супружеская верность и моногамность.



Профилактический визит к врачу необходим дважды в год, вне зависимости от наличия неприятных ощущений в интимной зоне. Если вы заметили какие-либо симптомы ИППП, идите на прием в тот же день. Помните, что самолечение опасно, ни в коем случае не ищите в интернете симптомы и способы лечения.



Когда страдает кожа



Помимо ИППП, во время месячника проводится профилактическая работа с заразными кожными заболеваниями, которые могут поражать людей, проживающих даже в благополучных условиях. Эти заболевания полностью излечимы, необходимо лишь своевременно при появлении первых признаков болезни обратиться к врачу-дерматологу. Наиболее распространенными заразными кожными заболеваниями являются чесотка и микозы (грибковые поражения кожи).



- Заболеваемость чесоткой по республике в 2020-м году составила 52 случая, это в 2,1 раза больше, чем в 2019-м. А заболеваемость микозами снижается, - отмечает Алексей Викторович.



Однако если количество заразных кожных заболеваний в целом снижается, в последние годы в Бурятии возросло число онкологических заболеваний кожи.



Рост числа злокачественных и доброкачественных опухолей кожи медики связывают с большим количеством внешних факторов, оказывающих агрессивное воздействие. Среди них – экология, солнечная радиация, которая для Бурятии очень актуальна. Многие жители республики любят позагорать на ярком солнышке, понежиться на пляжах и даже не представляют, к чему может привести желание прибрести шоколадный загар.



- Одним из самых опасных злокачественных опухолей является меланома. К возможным причинам меланомы относят, в том числе регулярное и чрезмерное воздействие солнца. В группе риска – люди со светлой кожей. Меланома часто возникает на месте невуса (родинки). Первыми признаками может стать увеличение формы, размеров, неправильные границы, асимметрия, а также неравномерная окраска родинки. Важно помнить, что, если меланому своевременно не лечить, она быстро даст метастазы, что в конечном итоге приведет к летальному исходу. На первой стадии излечение составляет более 90% - рассказывает и.о. главного врача РКВД Алексей Найданов.



Помимо меланомы, может развиваться и рак кожи. Рак кожи часто возникает на фоне предраковых заболеваний, при длительном механическом раздражении и на месте рубцовых изменений кожи. Дифференцировать эти заболевания от кожных может только дерматолог.



Защищайтесь от солнца



Главная мера профилактики рака кожи и меланомы – это защита от ультрафиолетовых лучей. Помните: нельзя выходить на открытое солнце без солнцезащитного крема, не стоит летом загорать, когда солнце наиболее активно – с 11 до 16 часов. При этом на открытом солнце можно находится с условием, что нанесен солнцезащитный крем, не более 40 минут.



По всей республике в рамках месячника будут проводиться профилактические осмотры. Приглашаем вас в ЦРБ и городские поликлиники по месту прикрепления для осмотра. Пациентов с подозрением на новообразования кожи будут направлять на дообследование в Республиканский кожно-венерологический диспансер. 20 мая будет проходить День меланомы для выявления заболевания на ранней стадии.



В лечении меланомы и рака кожи, также, как и при лечении ИППП, главное – время. Чем раньше больной обратится к доктору, тем выше шансы на благополучный исход.



Валентин Соколов, «Номер один»

Фото: предоставлено РКВД