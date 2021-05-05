Путин наградил орденом сотрудницу Роспотребнадзора Бурятии

Ирина Хахаева отмечена за борьбу с коронавирусом
4 мая президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами медиков и сотрудников Роспотребнадзора, боровшихся с коронавирусной инфекцией. В списке награжденных более 250 фамилий, некоторые из них награждены посмертно.
В числе отмеченных президентом России оказалась и начальник отдела эпидимиологического надзора Управления Роспотребнадзора Бурятии Ирина Хахаева. Она награждена орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Фото: скриншот видео телеканала АТВ
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