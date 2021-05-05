05.05.2021
В Бурятии в ближайшие часы ветер усилится до 28 м/с

В Бурятии в ближайшие часы ветер усилится до 28 м/с

Возможен дождь с мокрым снегом

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 мая в ближайшие 4-6 часов по южной половине республики ожидается очень сильный ветер - до 25-28 м/с.

В связи с этим всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.

Как сообщают синоптики, днем в большинстве районов Бурятии ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможны грозы. В Улан-Удэ днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Фото: pixabay.com
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