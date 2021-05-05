Бурятия готовит наступление на рынке меда

Власти республики подводят законодательную базу под бурятскую пчеловодческую отрасль





В республике насчитывается более 4 тыс. пчелосемей. Основа отрасли – частные пасеки. Одна из главных задач состоит в том, чтобы с помощью мер господдержки агропромышленного комплекса дать новый толчок развитию пчеловодства.

Ни для кого не секрет, что рынок республики насыщен дешевой и не всегда качественной продукцией из разных регионов страны. А для наших пчеловодов механизм реализации, их доля рынка недостаточны. Необходимо вывести пчеловодов из тени, говорят специалисты.Одновременно нужно уделить внимание соблюдению пчеловодами всех необходимых санитарных норм, предотвращению распространения болезней, оформлению ветеринарно-санитарных паспортов пасек (на сегодня таких паспортов оформлено всего лишь 67).Конечной целью должно стать брендирование бурятского меда для продвижения его на потребительский рынок. Особенно ценен степной мед Бурятии.Анатолий Кушнарев, доктор сельскохозяйственных наук и профессор БГСХА, отмечает, что вопрос поддержки бурятского пчеловодства назрел давно.«Только в одной Бичуре 1600 пчелосемей. Люди за счет меда живут. В основном пчеловодство развито в южных районах республики. Там действительно уникальный по своим качествам мед. Но мы не продвигаем его на рынке, наши пчеловоды не могут его нормально продать. В то же время на западе России сегодня три завода производят искусственный мед… Извините, но тут нет никакого сравнения. Мы считаем наш мед продуктом для биофармпроизводства», - говорит он.Анатолий Кушнарев напоминает, что в БГСХА защищены две кандидатских диссертации и в республике есть династии пчеловодов.«Одна из них – представители династии Максимовых, которая четыре поколения занимается пчелами. Недавно младший Максимов защитил диссертацию на западе», - отметил известный бурятский растениевод и любимец дачников, много лет выпускающий телепередачу для садоводов.Одним из пчеловодов Бурятии является спикер республиканского парламента Владимир Павлов. Он полностью поддерживает наращивание внимания к пчеловодческой отрасли.Владимир Павлов мед не продает. Это его хобби. Спикер – пчеловод-любитель. Пчелосемей у него мало, мед производится исключительно для семьи, родственников. Но пчел любит и занимается пчеловодством четверть века.«Почему у нас в республике мед более качественный, чем на западе? Потому что климат резкоконтинентальный. В летнее время температура за 30 градусов, а зимой минусовая. Растения находятся в жестких условиях, и нектар, который они вырабатывают, очень высокого качества. А на западе у меда даже такого вкуса нет, как у нашего. Там ведь идут дожди, мало солнечных дней, а солнечные дни тоже положительно влияют на качество растений, нектара», - объясняет спикер.Пчеловод Сергей Максимов в разговоре с «Номер один» сказал, что в последние годы интерес к пчеловодству растет. Среди последних новостей – в центре дополнительного образования при БГСХА прошел выпуск семи пчеловодов-любителей. Один из них был из Селенгинского района, остальные из сельских районов, граничащих с Улан-Удэ.Он высказал резонное мнение, что большую поддержку наращиванию масштабов пчеловодства в Бурятии может оказать общее развитие сельского хозяйства, увеличение посевных площадей кормовых и других культур.- Тут есть прямая зависимость. Эти травы заодно и медоносные. В Хонхолое, допустим, в свое время 800 гектаров того же донника сеяли. Он идет как корм для скота и улучшает землю, с него получается хороший мед, - сказал пчеловод и также подтвердил, что сбыт бурятского меда налажен плохо.Сейчас ульи с пчелами уже выносят из мест зимовок на свежий воздух. Начинается новый сезон.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»