В Бурятии выявили 214 бездомных

Полиция республики завершила первый этап операции «БОМЖ-2021»





В МВД Бурятии рассказали об итогах первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «БОМЖ-2021». Операция проводилась с 26 по 30 апреля для постановки бездомных на централизованный учет, а также предупреждения правонарушений и преступлений со стороны этой категории граждан и в отношении них. В проведении операции ежедневно было задействовано 110 полицейских. Также в ней участвовали работники ЖКХ, органов соцзащиты и медики.

«Полицейскими проверены торговые площади, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения многоквартирных домов, а также иные места концентрации лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. Выявлено и доставлено в органы внутренних дел 214 человек, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства, из них 54 дополнительно поставлены на централизованный учёт в Информационный центр МВД. Граждане дактилоскопированы, составлены опознавательные карты», - сообщили в республиканском МВД.По различным основаниям (смертью, приобретением постоянного места жительства и трудоустройством, осуждением к лишению свободы) с учета снято 116 лиц. В органы соцзащиты населения для оказания необходимой помощи направлены 18 человек, в том числе, 12 - в Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс».К административной ответственности за различные правонарушения привлечены 14 бездомных. В основном – за появление и распитие спиртного в общественных местах, а также несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.Фото: МВД Бурятии