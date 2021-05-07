В Бурятии продолжается дело о «дыре» в 32,6 млн рублей

Разбирательство о непонятной судьбе солидной суммы переходит в кассацию





Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия проиграл процесс по своей апелляционной жалобе на решение суда первой инстанции , отказавшейся обязать иркутский ФОМС вернуть бурятской стороне 32,6 млн рублей. Упомянутая сумма – это страховые средства. Ими ФОМСы оплачивают медорганизациям услуги, которые те оказывают пациентам в рамках программы обязательного медстрахования.

Суть истории в том, что СКУП «Байкалкурорт», которое ведет деятельность на отдельных курортах Бурятии, оказало услуги некоторому количеству жителей Иркутской области. Подсчитав сумму, «Байкалкурорт» выставил ее бурятскому ФОМСу, который произвел оплату.Так как медицинские полисы были из Иркутской области, бурятская сторона, как это водится, позднее запросила у иркутских коллег возмещение на лечение иркутян. Такие межрегиональные расчеты ведут все ФОМСы страны. Иркутский ФОМС оплатил 32,6 млн, но потом начались неожиданности.В ходе проведенной экспертизы выявилось, что в выставленные ФОМСу к оплате счета профсоюзными курортниками включалась медпомощь, которая… не входила в базовую программу обязательного медстрахования. В частности, медицинская реабилитация. Также эксперты выявили факты необоснованной госпитализации, ошибки в лечебно-диагностическом процессе, дефекты оформления первичной медицинской документации.В итоге Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования дал указание бурятской стороне перечислить деньги назад в Иркутск. Это было исполнено. В балансе Фонда образовалась финансовая «дыра». Недовольство случившимся, видимо, оказалось серьезным, и вскоре бурятский Фонд решил через суд все же вернуть 32,6 млн в свой бюджет.- Сегодня мы готовим кассационную жалобу. Должны пройти третью инстанцию - Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в Иркутске. Мы не согласны с решениями первой и апелляционной инстанций, отметили «Номер один», - юристы бурятского Фонда.Они полагают, что иркутским Фондом не были соблюдены некоторые моменты установленного в системе обязательного медстрахования порядка, некоторые пункты, но суды не приняли это во внимание.- Поэтому просим деньги вернуть, - пояснили свою позицию юристы, надеющиеся выиграть в кассационной инстанции.- Сейчас мы посмотрим, как пройдет рассмотрение в третьей инстанции. Если нам откажут, тогда будем предъявлять иск к «Байкалкурорту», - сказал нашему изданию Александр Варфоломеев, директор ТФОМС Республики Бурятия.«Изложенные в апелляционной жалобе доводы подлежат отклонению, поскольку судом первой инстанции обстоятельства, на которые указывает заявитель жалобы, были исследованы, и данным обстоятельствам дана надлежащая оценка, которую апелляционный суд полагает правильной», - с такими формулировками разбила надежду республиканского ФОМСа читинская инстанция.Учитывая все это, на наш взгляд, перспективы победить в очередной инстанции у бурятской стороны малы.Директор Варфоломеев упрекает профсоюзное курортное учреждение в том, что в ходе судов оно не очень активно выступило на стороне бурятского ФОМСа.- Для нас большая загадка, почему они так сделали, - выразил свое отношение директор Фонда.С юридической стороны получается, что деньги из средств программы обязательного медстрахования «Байкалкурорту» перечислили некорректно и, видимо, все идет к тому, что грянет «битва» между ФОМСом и СКУП «Байкалкурорт».Страховое учреждение будет предпринимать все возможные попытки заполнить многомиллионную «дыру» в своем бюджете.К слову, по факту создавшейся ситуации в бурятском Фонде прошло разбирательство. Работники, принимавшие участие в перечислении злополучных 32,6 млн в адрес «Байкалкурорта», понесли наказание.- Были приняты дисциплинарные взыскания, а один сотрудник уволен, - напомнил Александр Варфоломеев.По большому счету «Байкалкурорт» понес определенные затраты на работу с иркутянами, счета по которым стали предметом спора. При принятии решения о возвращении денег назад в иркутский ФОМС федералы могли бы учесть понесенные бурятской стороной затраты и обязать вернуть не все 32,6 млн рублей, а какую-то часть. Допустим, почему было не сминусовать расходы на питание, проживание?Однако в Москве обязали вернуть всю сумму.Когда подавали иск в суд первой инстанции, надеялись, что «Байкалкурорт» активно выступит, покажет свои затраты, чтобы можно было попытаться вернуть из иркутского ФОМСа если не всю сумму, то хотя бы часть. Надежды не оправдались, констатируют в бурятском ФОМСе.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: «Номер один»