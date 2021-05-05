В Бурятии вакцинация от COVID-19 проходит не просто

Люди жалуются на давление со стороны работодателей





Отказ прививаться от коронавируса не должен повлечь никаких санкций, поскольку вакцинация в России носит добровольный характер. Это касается и вакцины от COVID-19. Однако на деле в Бурятии уже не в первый раз слышны жалобы о том, что люди испытывают давление со стороны работодателей в этом вопросе. Причем речь идет в основном о работниках бюджетной сферы, в частности, учителях, воспитателях детсадов и др.

Вакцинация от COVID-19 в России является добровольной для всех граждан, в том числе и для учителей. Эту информацию нам подтвердили в бурятском Роспотребнадзоре.- Вакцинация против новой коронавирусной инфекции является добровольной. Статья 5 ФЗ № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предусматривает возможность отказа от вакцинации, оформляемого в письменной форме. При этом, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире, сохраняющиеся риски инфицирования, мы рекомендуем гражданам не отказываться от прививок. Вакцинация - это самый верный путь победы над вирусом, - прокомментировала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РБ Анастасия Ковалева.Однако все мы помним о недавней истории, уже прогремевшей даже в федеральных СМИ. Так, в феврале текущего года преподаватели Байкальского колледжа туризма и сервиса в Бурятии жаловались, что руководство учебного заведения пригрозило не допустить к работе тех, кто не поставил себе вакцину от коронавируса. В дело даже вмешалась уполномоченная по правам человека Юлия Жамбалова. По ее словам, на сегодняшний день конфликт отрегулирован, жалоб от педагогов больше не поступало.Вот только теперь похожие, как под копирку, жалобы сыпятся и из других образовательных учреждений. Объединяет их одно - людям поступают недвусмысленные намеки о том, что отказ от вакцинации может иметь печальные последствия. Быть может, именно по этой причине все наши собеседники боятся раскрывать свое имя.- Нас принуждают к вакцинации, руководство использует разные тактики. Мол, «не подводите меня, мне отчет потом держать перед начальством» либо используют почти неприкрытые угрозы. Я не собиралась вакцинироваться и очень долго сопротивлялась, но ни нервов, ни желания воевать с начальством уже нет. В общем, прививку сделала. Но только от безысходности, ни о какой доброй воле тут речь не идет, - призналась нам учитель одной из улан-удэнских школ, попросившая не обнародовать ее имя.- Я, например, не хочу ничего ставить. Жду более совершенной вакцины, а тому, что предлагается, сейчас сложно верить – они сделаны наспех и вряд ли досконально изучены. Поэтому, несмотря на то, что на меня давят и все время напоминают о том, что якобы «надо», я от вакцинации категорически отказываюсь, - говорит еще одна наша собеседница.Впрочем, большинство педагогов все-таки соглашаются поставить прививку – чтобы не спорить с начальством и не быть занесенными в черные списки. Так проще.К слову, директора школ тоже идут к учителям с просьбами или даже почти угрозами по поводу вакцинации вовсе не по своей инициативе. Им похожие директивы приходят от комитета по образованию, исходящие, в свою очередь, от тех, кто выше их по чиновничьей лестнице.Отметим, что не все директора школ покорно берут под козырек, выполняя все, о чем их просит вышестоящее руководство. Есть и те, кто по старинке считает, что такого рода вопросы, тем более касающиеся здоровья, это личное дело каждого человека.- Я лично никого не заставляю, но нас, директоров, обязывает комитет по образованию. Разные рекомендации посылают постоянно, приказы на этот счет. Где порой говорится и о выговорах, и об увольнениях. Но в завуалированной форме, - признается директор одной из школ города Улан-Удэ, также пожелавший остаться анонимным собеседником.В наше распоряжение попали некоторые из документов, посылаемых директорам школ из комитета по образованию города Улан-Удэ, Минобрнауки РБ, государственно-правового комитета администрации главы РБ и правительства РБ и прочих учреждений.«В целях предупреждения заболеваемости от COVID-19, а также соблюдения федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения просим взять на контроль прохождение вакцинации от COVID-19 сотрудниками ваших учреждений, повторно провести разъяснительную работу об актуальности проведения вакцинации для сохранения здоровья работающего населения. Просим вас проявить высокую гражданскую позицию по защите здоровья ваших сотрудников и сохранению благоприятной эпидемиологической обстановки в ваших организациях. Информацию о проведении вышеуказанной работы направить в срок до 30 апреля 2021 года на электронный адрес (…)» , - написано в письме от комитета по образованию города Улан-Удэ.Но есть образчики обращений к руководителям школ города и пожестче.«Отмечаем, что отказ или уклонение от обязательной вакцинации, прописанной в правилах внутреннего распорядка работодателя, без уважительных причин является дисциплинарным проступком (ст. 21 Трудового кодекса РФ), за который работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности (замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям)», - написано еще одном письме в адрес руководителей школ.Угрожают школам и штрафами.«При введении режима повышенной опасности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации невыполнение гражданами правил поведения, если это повлекло причинение вреда здоровью человека, по общему правилу грозит наложением административного штрафа в размере от 15 000 до 50 000 рублей», - пишут вышестоящие чиновники, обращаясь к директорам.Понятно, что в такой ситуации быть лояльным и беспристрастным руководителем сложно.- Нас заставляют чуть ли не приказами уже. Как видите, угрожают различными наказаниями, вплоть до увольнения. Лично я не вижу необходимости в том, чтобы кого-то уговаривать. В республике хорошо проводится разъяснительная работа, созданы все условия для того, чтобы люди – те, кто хочет, смогли вакцинироваться без всяких проблем. Почему я должна давить и настаивать на таких личных для каждого человека вопросах? – не понимает наш собеседник.Более того, каждый вторник проводятся совещания в Zoom именно по вопросу вакцинации. При этом данные Zoom-конференции проводятся в неудобное время – 11 утра. Почему учителя или директора должны пропускать уроки или отвлекаться от другой работы ради такого времяпровождения, не совсем понятно.- Нам на примерах объясняют, показывают, к чему может привести болезнь. Порой подробно разъясняют страшные вещи: виды осложнений, к каким последствиям приводит коронавирус и т. п. Каждый вторник мы обязаны включиться и слушать все это.Кроме того, всем школаи необходимо вести мониторинг, статистику о том, сколько сотрудников привилось на такой-то момент и т. д. Директора школ опасаются, что рано или поздно эти цифры станут поводом для придирок и спроса с них из-за отсутствия 100%-ного результата по всеобщей вакцинации всех работников. И тогда уже все полунамеки или письменные обещания всяческих неприятностей для непокорных могут стать реальностью.- Предвестники, что такое возможно, у нас уже есть. Возьмем ситуацию на летних пришкольных площадках. Нам дали такую установку: учителя, кто работает на летней площадке, должны быть привиты либо иметь справки о наличии антител. В данном случае речи уже нет о том, что это добровольно. Это обязательное требование. Возникает вопрос: учителя, работающие на летней площадке, - все из нашей же школы. Посторонних людей там не будет. Тогда почему, когда этот же самый учитель работал в школе и имел контакт с гораздо большим по числу детей, вакцинация была на добровольной основе? А когда он идет работать на летнюю площадку, где контакт с гораздо меньшим числом ребят, ему вдруг надо ставить прививку в обязательном порядке? Где логика? – не понимают директора.Многие учителя и директора школ понимают, в чем польза вакцинации и почему так важно привиться именно им – людям, контактирующим с множеством школьников. И спорить с этими постулатами не собираются. Но все-таки считают, что этот вопрос должен решаться самостоятельно каждым человеком, а не путем давления и угроз со стороны работодателя или властей. Впрочем, аналогичная добровольно-принудительная тактика, судя по сообщениям федеральных СМИ, применяется по всей стране.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: pixabay.com