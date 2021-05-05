За жителями Улан-Удэ негласно следят с помощью беспилотников

Таким образом МЧС выявляет поджигателей сухой травы





С 20 апреля в Бурятии действует особый противопожарный режим, в период которого категорически запрещено выжигание сухой травы и мусора, а также разведение костров на землях всех категорий.

«Благодаря использованию беспилотных авиационных системы можно проводить фото и видео фиксацию нарушений правил пожарной безопасности для дальнейшего привлечения виновных к административной ответственности. Такие рейды мы проводим на регулярной основе», - рассказал начальник группы применения беспилотных авиационных систем Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Бурятии Максим Кузьмичев.





«Свои действия гражданин аргументировал тем, что не знал о введении на территории республики особого противопожарного режима. Однако, МЧС напоминает, что незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому, даже в случаях уклонения граждан от штрафа, мы делаем запрос в Росреестр и устанавливаем личность собственника–правообладателя земельного участка. Таким образом, нарушителю просто не удастся избежать наказания», - сообщила старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Ирина Савинкова.







Как сообщили в МЧС Бурятии, оперативно выявлять нарушителей помогают беспилотники. Они быстро распознают и фиксирует малейшие нарушения противопожарных требований.В зоне особого контроля частный жилой сектор, а также дачные и садовые участки. Так, например, в ходе авиаразведки пожароопасной обстановки был пойман с поличным поджигатель сухой травы в селе Сотниково Иволгинского района. Дрон обнаружил загорание и определил участок, на котором мужчина разжег костер. В отношении него административный протокол, нарушителя ждет штраф в размере до 4 тысяч рублей.Всего с начала года к административной ответственности уже привлечены 142 человека. Общая сумма штрафов составила 645 тысяч рублей.Фото: МЧС Бурятии