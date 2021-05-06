В Бурятии требуют защитить особо охраняемые природные зоны

Из-за некорректных документов они не защищены от незаконного освоения

Прокурорская проверка выявила, что в Республике Бурятия не определены границы охранных зон особо охраняемых природных территорий. Кроме того, не оформлены паспорта и охранные обязательства на эти местности.

При создании особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Гусихинский источник» границы источника установлены некорректно.

Надлежащее оформление документов на значимые для природы земли – основа их безопасного и рационального использования. Неправильное понимание их границ и зон может угрожает нарушением экосистемы, истощением ценных ресурсов.

- Кроме того, прокурором выявлено, что пользование термальными водами Гусихинского источника осуществляется юридическим лицом на основании лицензии, выданной неуполномоченным органом - республиканским министерством природных ресурсов. Согласно нормам закона, полномочиями по выдаче лицензии в коммерческих целях наделено Федеральное агентство по недропользованию, а не органы исполнительной власти субъекта, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

По результатам проверки министру природных ресурсов и экологии Республики Бурятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, принимаются меры по устранению нарушений.

фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.