В Бурятии леса больше вырубают, чем восстанавливают

В рейтинге Рослесхоза по искусственному лесовосстановлению за 2020 год республика заняла 46-е место



У нас искусственным методом восстановлено всего 985,9 гектара леса. Мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению в прошлом году провели на площади 27 092 гектара. Потеряла же Бурятия более 39 тыс. гектаров тайги, главным образом за счет незаконных рубок.



Естественным путем



В России практикуются два вида лесовосстановительных работ: содействие естественному и искусственное. Бывает и комбинированное - когда оба вида сочетаются на одном участке. Содействие естественному лесовосстановлению предполагает при рубке сохранение крепкого, жизнеспособного естественного подроста, молодняка (деревьев высотой более 2,5 метра), минерализацию почвы. На вырубках оставляют полосы деревьев-обсеменителей, на земле нарезают минерализованные полосы, чтобы семена попадали на голую землю, а не на высокую траву, где они прорасти не смогут. При искусственном восстановлении новый лес на вырубках и гарях воспроизводится посевом или посадкой сеянцев, выращенных в питомниках. Искусственное лесовосстановление считается надежнее, эффективнее естественного, но оно сложнее и дороже. Поэтому в общих объемах лесовосстановительных работ его доля невелика.



В Бурятии чаще всего практикуется содействие естественному лесовосстановлению, поскольку в республике благоприятные лесорастительные условия и хорошее естественное восстановление, сообщили «Номер один» в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



В прошлом году, как следует из публикации Рослесхоза, в стране посевом и посадкой (то есть искусственным методом) леса воссозданы на 195 тыс. гектаров, что на 17 тыс. гектаров больше, чем годом ранее. По этому виду работ первой стоит Иркутская область – там лесовосстановление проведено на площади 145 тыс. гектаров, второй - Красноярский край с почти 100 тыс. гектаров восстановленного леса. В Бурятии, напомним, лесовосстановительные работы проведены на площади всего 27 092 гектара, тогда как уничтожен лес на 39 тыс. гектаров.



Вице-премьер правительства России, курирующая лесную отрасль, Виктория Абрамченко еще в марте сообщала, что по России в целом отставание восстановления лесов от темпов их вырубки доходит до 400 тыс. гектаров в год». И для того чтобы накопленное к сегодняшнему дню отставание преодолеть, стране надо восстановить лес на 35 млн гектаров. В прошлом году, напомним, вся Россия провела лесовосстановительные работы на 1,17 млн гектаров. В то время как в ожидании восстановления стоят еще 35 млн гектаров истребленного леса.



Щепки летят



Итак, в Бурятии только за один год было утрачено 39 тыс. гектаров леса. Кто же в этом виноват? Давайте рассмотрим детально. Так, сплошные законные рубки унесли 12 437 гектаров, это немного больше, чем в предыдущие годы. В 2018 году, к примеру, сплошными рубками было пройдено 11 704, в 2019 - 10 974 гектара.



Но есть и рубки незаконные. «Черные лесорубы» обычно заготавливают древесину выборочно, выбирают самые прямые и высокие деревья. Пик незаконных рубок в Бурятии пришелся на 2019 год – было заготовлено 70 785 кубов. В 2018 году лесорубы нарубили 34,9 тыс. кубов, а в прошлом году – 23,7 тыс. кубов. К слову, по объему незаконных рубок среди российских регионов Бурятия заняла шестое место, в 2019 году мы были на четвертом.



А ведь есть еще и пожары. В минувшем году в Бурятии сгорело 3 тыс. гектаров леса, в 2019 – 7 тысяч, в 2018 – 5,3 тыс. гектаров.



Складываем получившиеся цифры: 12 437 гектаров сплошных законных вырубок, плюс 2,7 тыс. сплошных незаконных, плюс 3 тыс. гектаров сгоревшего леса. Все равно получается, что конкретно в 2020 году тайга в Бурятии уменьшилась почти на 11 тыс. гектаров. Проведенные лесовосстановительные работы (27 тыс. гектаров) это сокращение не перекрывают.



Отметим, восстановление лесов за исключением некоторых видов работ (сохранение подроста арендаторами, к примеру, происходит в процессе рубки) ведется с годовой задержкой. Значит, прошлогодние потери лесов будут восстанавливаться в этом году.



Перед непосредственным лесовосстановлением проводится предварительная работа. Для начала на территории, погибшей от лесных пожаров, проводится лесопатологическое обследование, оценивающее состояние деревьев, степень их повреждения. По итогам обследования устанавливается метод лесовосстановления, а также дополнительные мероприятия (уборка гари, подготовка почвы и пр.). Только после таких дополнительных мероприятий проводится лесовосстановление, рассказывают порядок проведения лесовосстановительных работ в РАЛХе.



Мероприятия по лесовосстановлению на площадях, погибших от лесных пожаров, проводятся совместными усилиями арендаторов, сотрудников лесхозов и лесопользователями.

При проведении мероприятий по содействию естественному лесовосстановлению перевод в покрытую лесом площадь производится через пять-семь лет, при искусственном лесовосстановлении (посадка лесных культур) - через десять лет.



Следует учитывать, что не на каждом лесном пожаре погибают лесные насаждения. В основном лесные пожары захватывают только лесную подстилку, деревьям же ущерб не наносится. В объемы погибших лесных насаждений входят площади, погибшие от лесных пожаров, вредителей, болезней, погодных условий, добавляют в РАЛХе.



В первые годы после низовых пожаров не всегда видно, что лес погиб окончательно. Бывает, что леса умирают долго, медленно, поэтому проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, включая санитарные рубки усыхающих участков тайги, откладывается на долгое время, до полного усыхания.



Под контролем специалистов



В лесных питомниках Бурятии выращивают сеянцы сосны обыкновенной, так как именно сосна является целевой породой и имеет народно-хозяйственную ценность в лесной отрасли.



На территории республики функционируют 11 питомников. Они расположены в Бичурском, Кижингинском, Прибайкальском, Кяхтинском, Еравнинском, Хоринском, Курумканском, Мухоршибирском районах, а также два тепличных комплекса в пригороде Улан-Удэ. Со всех питомников ежегодно лесники получают более 6 млн сеянцев сосны возрастом два года (пригодные для посадки, еще столько же однолетних).



Работы по лесовосстановлению осуществляются на землях, предназначенных для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины), в составе земель лесного фонда. Контроль и приемку лесовосстановительных работ осуществляют специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства. В случае если приживаемость сеянцев составляет от 25,1 до 85%, назначаются мероприятия по дополнению лесных культур (досаживают сеянцы). Если приживаемость составила менее 25%, такие культуры считаются погибшими и подлежат списанию. В будущем такие площади засаживаются вновь, рассказывают специалисты РАЛХа.



Сейчас в республике засаживаются площади, выгоревшие в 2015 - 2017 гг. Бурятии, к счастью, до Иркутской области по объему как законных, так и незаконных рубок далеко, но, тем не менее, республика не успевает восстанавливать свои леса. А учитывая скудную растительность в Улан-Удэ и стремительно разрастающийся пригород, где уничтожается лес, ситуация с грязным воздухом будет только усугубляться.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: "Номер один"

