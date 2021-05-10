Бурятские кавээнщики пишут сценарии для федеральных сериалов

Стартовавший недавно комедийный сериал «Афера» придумали и написали юмористы, снявшие «Решалу» и «Эластико»



На прошлой неделе на одном из крупных видеосервисах России стартовал комедийный сериал «Афера». Его придумали и написали на карантине бурятские КВН-щики, снявшие «Решалу» и «Эластико». Как КВН стал киношколой - в интервью авторов «Байкал Кино» Жаргала Бадмацыренова и Александра Кузьминова.



– Жаргал, как появились идея сериала «Афера», который вышел на сервисе «Кион»?



Ж.: Нас попросили написать оригинальные идеи, касающиеся пандемии. Мы придумали такую семью, от которой надо скрывать, что карантин закончился. У нас братья Поповы были гораздо жестче, чем вышли в сериале. Это такие страшные люди, настоящие зэки. Но сериал вышел более комедийным, у нас в голове была черная комедия. Над сценарием мы трудились несколько месяцев, большая часть работа легла на Сашу.



– Александр, какие впечатления от просмотра?



– Это первый опыт, когда ты придумал, а кто-то снял. Поэтому двоякие ощущения. Мы задумывали черную комедию, завязанную на физическом юморе. При этом я мало смотрю сериалы, из больших авторов мне нравится Буслов. В «Решале» много референсов «Бумеру». Специально отсылок к другим фильмам я не делаю, просто подсознание выдает.



– Жаргал, ты как актер уже принимал участие в нескольких крупных проектах - это и «Полярный» с Пореченковым, и «Зона комфорта» с Гариком Харламовым. Чему ты научился?



– В «Зоне комфорта» был наш уровень, бурятский, снимали на телефон. Это бюджетный сериал, сделанный под YouTube. А Гарик был главным актером и одним из продюсеров. Там много мата, авторы себя ни в чем не ограничивали. И я играл, как было написано. Очень сложно запоминать текст, где все слова исковерканы.



– А в написании «Аферы» рамки были?



– Были, но мат, сказали, пусть будет. У нас в глазах была уличная реальность.



– Вас уже знают на кинорынке: «Байкал Кино» снял Решалу и «Эластико». Это помогает?



– Мы работаем с одним продюсером долгое время. Ему очень нравится, что мы делаем и что у нас свежие идеи.



– Евгений Замалиев говорил, потенциал Бурривуда именно в сценаристах. Потому что мы живем в век ремейков, все истории написаны и идет только повторение. А хороший сценарий можно и в Москве продать. Согласен ли ты?



– У нас хорошо получается креатив, потому что он не требует больших затрат. При этом написание сценариев - это частная история. Мы снимаем тоже фильмы с участием местных специалистов. Заинтересовались «Решалой», приехали продюсеры со своей съемочной группой. И радует, что в этой бригаде много местных ребят, начинавших с нами еще с «Эластико». Приятно наблюдать, как они растут. Сначала это зеленый парень, ничего не понимающий, а сейчас он ходит по съемочной площадке и сыплет терминами, работает наравне с профессионалами из Москвы.



– Вы снимаете продолжение «Решалы»?



– Это отдельный фильм с теми же героями. Не надо думать про хронологию, это не сиквел или приквел, будем говорить, что это отдельная вселенная. Я бы сказал, мы идем по пути «Мстителей».



– Вы все вышли из КВН, и сейчас кавээнщики пишут сценарии для фильмов, сериалов, программ и шоу. В чем секрет?



– Потому что в КВН мы работали в режиме цейтнота. В телевизионных лигах на редактурах у тебя могут вырезать половину сценария за день до игры. И нужно все придумать и утвердить в сжатые сроки. И это не один человек сел и придумал, а командная работа, когда все работают на износ. И потом на эту базу, полученную в КВНе, еще сверху кладется самообразование: режиссура, сценарное искусство. При этом КВН - это целая сеть знакомств по стране. Знают друг друга, кто на что способен, кто подходит на проект.



– Как написать сценарий, который купят?



– Как правило, хватаются за свежие идеи. Не надо думать, давай сделаем, как там или у тех. Это вторичный подход. Сейчас, если ты начинающий автор, нужна оригинальная идея, которая зацепит.



– Жаргал, кто в «Байкал Кино» работает над сценариями?



– У нас все задействованы, это командная работа. И Дина Сергеевна, и Саша Фролов. Сценарии мы с Сашей Кузьминым больше печатаем, а идеи набрасываем вместе. У всех разные жизненные истории, и это сильно помогает в творчестве.



– Самая известная команда, которая вышла из КВН и пишет сценарии для рейтинговых сериалов, это Good story media. Они придумали «Реальных пацанов», «Физрука», «Ворониных», а потом их купил «Газпром медиа» за 50 млн рублей. Жаргал, мечтаешь ли ты повторить их путь?



– Я плотно следил за их творчеством, успехами. Эта история стрельнула в свое время. Они заняли нишу, сейчас нужно придумывать что-то другое. Мы должны найти что-то свое, чтобы продюсеры знали, когда задумают вот такой сериал, то обратятся к нам. Мы к этому идем. Я получал предложения о написании исторического сериала, при этом жизненного, не киношного.



– Над чем сейчас работаете, кроме нового «Решалы»?



– Мы написали и сняли уже семь серий проекта «Маньячелло». Здесь я выступил как шоураннер, то есть придумал, написал и снял от начала и до конца. Сейчас показываем важным людям и принимается решение о судьбе его проката. Это полностью бурятский проект, снятый нами здесь, в Улан-Удэ, с местными актерами. Мы очень долго делали что-то свое, часто без отдачи, но зато научились всему сами.



– Выходил большой материал о сравнении успехов якутского и бурятского кинематографа. Жаргал, в чем ты видишь разницу в подходе?



– Количество фильмов в Якутии зашкаливает, там местные ходят на свое кино и обеспечивают кассу. Для них это очень значимое местное событие. При этом они ходят не только, чтобы похвалить, но и поругать. Это большой фидбек для якутских киноделов, которые сильно выросли в художественном плане. У них есть фестивальные успехи, а планов снять блокбастер нет. Наверное, самостийность нашего народа помогает. Буряты, якуты, казахи думают по-другому.



Записал Андрей Шевченко, «Номер один».