Более 2 тысяч жителей Бурятии примут участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

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Жителей Республики Бурятия призывают поучаствовать в онлайн-шествии «Бессмертный полк». Акция пройдет 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах России.

- В настоящее время количество заявок от Бурятии составляет 2362 карточек. Это, несомненно, совсем мало. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 120 тысяч наших земляков, - напомнили в администрации Главы и правительства Бурятии.

Для того, чтобы принять участие, необходимо до 7 мая 2021 года подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк», через социальные сети ВК и Одноклассники или на сайте «Банк памяти». Будет проведена специальная трансляция с участием вашего героя.

Как уже писал «Номер один», авторы заявок заранее получат информацию о времени прохождения своего Героя в строю Бессмертного полка. Организаторы также предусмотрели возможность участников поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями.







фото: "Номер один"