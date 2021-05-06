В Бурятии ветеран войны отметил 102-й день рождения

В военные годы мужчина пережил страшные эксперименты во вражеском плену



Сегодня жителю Бурятии стукнуло 102 года. За целый век жизни Ефрем Ковалев пережил многое: войну, контузию, два вражеских плена. Как сообщает Минсоцзащиты Бурятии, земляк родился 5 мая 1919 года в крестьянской семье из с. Большой Куналей. После окончания 4 классов церковно-приходской школы в 14 лет с родителями приехал в г. Улан-Удэ. В молодости работал посыльным в конторах, рассыльным на строительстве Улан-Удэнского паровозо-вагонного завода. После обучения в фабрично-заводском училище Ефрем Андреевич получил специальность токаря, затем работал слесарем в гараже, прошел курсы водителей и начал работать шофером.

В 1939 году его мобилизовали вместе с автомобилем для того, чтобы возить грузы в период военных действий с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. За трудовые заслуги перед братской страной он был награжден монгольским орденом. Спустя год Ефрема Ковалева призвали на действительную службу и направили в 49-й танковый полк, который был дислоцирован близ города Пушкино под Ленинградом. Там он служил до начала Великой Отечественной войны, обучаясь на механика-водителя танка БТ-5.

- 22 июня 1941 года полк был поднят по тревоге и переброшен в район Луги, где занял оборону с задачей не пропустить противника к Ленинграду. 5 сентября 1941 года его танк подбили. Ефрем Андреевич с контузией в бессознательном состоянии попал в плен и был отправлен с другими пленными в г. Каунас, в лагерь «G». В литовской старинной крепости – госпитале, который называли 6-ой форт, над военнопленными проводили эксперименты, вызывая заболевание сыпного тифа. Ослабленного после болезни сыпным тифом, Ефрема Андреевича передали на сельскохозяйственные работы в семью брата и сестры Маркаускасов Иозаса и Паулины, которые выходили его, - рассказали в Минсоцзащиты Бурятии.

17 декабря 1943 года Ефрема этапировали из лагеря 326/VI K в лагерь VI A в городе Эссен на территории Германии, где пленные добывали на шахте уголь. Но 8 апреля 1945 года он был наконец-то освобожден союзническими американскими войсками, которые передали военнопленных советским войскам.

В лагере № 248 по репатриации советских граждан на родину в г. Штетинг Ефрем Андреевич Ковалев прошел фильтрационную комиссию с правом продолжения службы в армии. Затем в сборном пункте г. Берлин Ефрема Андреевича зачислили в 73-й ордена Красной звезды автополк Ставки Верховного Командования, где он служил вплоть до демобилизации.

- После демобилизации в сентябре 1946 года он вернулся в г. Улан-Удэ и устроился на работу водителем гаража Бурятского Обкома КПСС, где проработал до достижения возраста 80 лет.С супругой воспитали двоих детей. В настоящее время Ефрем Андреевич окружен теплом и заботой близких, - добавили в ведомстве.

С 102ым днем рождения земляка поздравили сотрудники Минсоцзащиты Бурятии и администрации города. Кроме того, Ефрему Андреевичу вручили поздравления от Президента РФ В.В. Путина, главы Республики Бурятия Алексея Цыденова и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, а также сертификат на единовременную денежную выплату.

Напомним, жителей Республики Бурятия призывают поучаствовать в онлайн-шествии «Бессмертный полк». Акция пройдет 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах России.

фото: Минсоцзащиты Бурятия