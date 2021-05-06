06.05.2021
Оператор Tele2 стал победителем сразу двух знаковых отраслевых конкурсов

Оператор Tele2 стал победителем сразу двух знаковых отраслевых конкурсов

Кроме того, дистанционный сервис компании получил три награды самого престижного конкурса Европы

 Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подтвердил свое лидерство в индустрии клиентского опыта, став победителем сразу двух знаковых отраслевых конкурсов. Решения оператора были признаны лучшими в четырех номинациях международной премии СХ WORLD AWARDS. Кроме того, дистанционный сервис компании получил три награды European Contact Centre & Customer Service Awards – самого престижного конкурса Европы. 

Качественный клиентский сервис – один из ключевых элементов бизнес-стратегии Tele2. Так, компания ежегодно презентует инновационные решения и продукты в рамках самых престижных международных премий и конкурсов в индустрии клиентского опыта.  

Теле2 третий год подряд успешно защищает собственные проекты в рамках профессиональной премии СХ WORLD AWARDS. Компания стала победителем в номинации «Лучший клиентский опыт в B2C». Награды удостоился проект Tele2 по построению сквозного взаимодействия с клиентами. 

Оператор представил проект «Школа клиента», который помогает быстро разобраться во всех продуктах и услугах компании – короткие обучающие ролики с ответами на самые популярные вопросы клиентов были размещены в соцсетях. Кроме того, оператор рассказал о запуске первого 100% роботизированного сервисного канала с голосовым помощником «Алиса», который полностью повторяет сценарии чат-бота, включая возможность самостоятельного администрирования всех включенных услуг. 

 Tele2 также одержала победу в категории «Персонализированный клиентский опыт». Компания представила примеры реализации персонализированного подхода в продуктовых и сервисных решениях. Одним из таких проектов стал тарифный конструктор – клиент оператора может настраивать пакет полностью под свои нужды, регулируя минуты и гигабайты, включая трафик в соцсетях и мессенджерах, а также развлекательных сервисах. 

 Жюри высоко оценило проекты группы обслуживания сообщений в социальных сетях. Контактный центр в Саранске презентовал проект «Реальные полномочия», который позволяет помогать клиенту в самых неожиданных ситуациях. Высокую оценку также получила служба операционной поддержки ключевых клиентов Tele2 в номинации «Лучший клиентский опыт в B2B».  

 Кроме того, канал дистанционных продаж и сервиса Tele2 впервые принял участие в конкурсе European Contact Centre & Customer Service Awards, и в финале был успешно представлен в восьми номинациях. Так, в номинации «Реакция на кризис: поддержка клиентов» Tele2 была признана лучшей и получила золото. Еще в двух категориях – «Лучшая инициатива по привлечению клиентов» и «Лучшее использование инсайтов» – компания стала бронзовым медалистом. В финале конкурса принимали участие признанные лидеры отрасли из 26 европейских стран.  

 - Tele2 всегда действует исходя из интересов и потребностей клиентов. Мы продолжаем играть по другим правилам, следуя своей главной стратегической цели на телеком-рынке – сохранение сервисного преимущества. Так, развитию нашей омниканальной сервисной платформы и поддержанию wow-сервиса помогает отсутствие строгих рамок действия у сотрудников службы личной поддержки. Одним из примеров такого открытого взаимодействия с клиентом стал наш проект «Неформальное общение», благодаря которому сотрудники остаются с клиентами на одной волне – подстраиваются под настроение, проявляют искренний интерес и делятся собственным опытом. Сервис Tele2 продолжает выходить за пределы стандарта и ежегодные победы в международных премиях подтверждают, что мы на правильном пути, - рассказала Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Теле2.   

 Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2020 года абонентская база компании составила 46,6 миллиона пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.  Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2020 года показатель NPS составил 40%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 11 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.


фото: pixabay.com



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