Глава Бурятии открыл поэтический марафон ко Дню Победы

К акции уже присоединились тысячи пользователей соцсетей
Глава республики Алексей Цыденов вместе с единомышленниками на Мемориале Победы в Улан-Удэ зачитал отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Таким образом он дал старт поэтическому марафону в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Видео было опубликовано на его личных страницах в соцсетях.
«Ветераны, соратники по партии «Единая Россия», уважаемые и известные люди республики дали старт этой акции и записали отрывок из поэмы «Василий Теркин». Знакомые всем нам со школьной скамьи строки Александра Твардовского вместе со мной прочитали ветеран Великой Отечественной войны, участница боевого фронта Валентина Тимофеевна Сорокина; командующий 36 армией Восточного военного округа, генерал-майор Валерий Солодчук; Народная артистка Республики Бурятия Лариса Егорова; управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода; депутат Народного Хурала Леонид Белых; трехкратная чемпионка Европы по женской спортивной борьбе Стальвира Оршуш и другие наши именитые земляки», - написал Алексей Цыденов. Чтение «Теркина» завершил министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
По словам главы, принять участие в поэтическом марафоне может каждый желающий. Достаточно прочитать любимое стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне и опубликовать его в своих социальных сетях с хэштегами #занашупобеду и #строфапобеды, либо отправить на электронный ящик zanashypobedy@bk.ru.
«Лучшие стихотворения будут транслироваться 9 мая на бурятских телеканалах. А еще победителя ждет приз!», - рассказал Алексей Цыденов.
Поэтический марафон за короткие сроки стал довольно популярным у жителей Бурятии. Среди участников как люди старшего поколения, так и дети, в том числе – дошкольного возраста. Например, пятилетняя Василиса Петрова из села Каленово Иволгинского района прочла произведение Алексея Шамарина «Никто не забыт». А Валерия Гайфутдинова, представляющая сельский дом культуры села Селендума Селенгинского района, зачитала стихотворение Владислава Снегирева «Ветераны».
На 6 мая в соцсетях Instagram и ВКонтакте в рамках поэтического марафона было опубликовано более 1,7 тысячи видеороликов. И их количество постоянно растет.
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