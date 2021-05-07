В Бурятии предпринимателей наказали за Lol

Взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака



Судебные приставы Бурятии взыскали с двух индивидуальных предпринимателей в городе Кяхта компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки, сообщили в республиканском управлении ФССП.



С исковым заявлением о защите прав интеллектуальной собственности в Арбитражный суд республики обратилась компания-правообладатель товарного знака LOL Surprise. Свои требования истец основывал на том, что предприниматели продавали товары с изображением героев популярной серии игрушек-сюрпризов. В подтверждение своих требований представители компании приобщили видеозапись контрольной закупки и приобретенный товар с чеком.



Рассмотрев материалы дела, суд принял решение об удовлетворении исковых требований компании и взыскании с предпринимателей компенсации.



На основании исполнительного документа в Кяхтинском районном отделении судебных приставов были возбуждены исполнительные производства, в рамках которых судебный пристав предпринял ряд мер принудительного характера, а также предупредил должников о том, что, в случае неисполнения юридическим лицом в течение пяти дней решения суда, в отношении организации-должника будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.



Эти меры побудили руководителей организаций-должников выплатить взыскателю компенсацию за нарушение авторского права в полном объеме. В результате, каждый из них выплатил задолженность в размере свыше 30 тысяч рублей.



Фото: «Номер один»

