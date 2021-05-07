В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 37 350

Всего выздоровели от коронавируса 36 069 человек, сорок - за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 37 350. Это на 24 случая больше, чем было в четверг, 54% (19 927) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 861 человек, за минувшие сутки умерли трое, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 24 новых случаев коронавируса: 16 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 986 человек.



В стационарах получают лечение 270 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 186. В отделениях реанимации находится 43 пациентов (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ - 20 пациента (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.



Амбулаторное лечение проходят 150 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 36 069 (+40) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 350 коек: занято – 270, свободно – 80 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,1%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 438 человек, с нарастающим итогом – 955 970 человек.



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