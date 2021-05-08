Программа праздничного парада ко Дню Победы в Улан-Удэ

По главной площади столицы пройдут 17 пеших парадных расчётов и 53 единицы боевой техники



Военный парад соединений и воинских частей Улан-Удэнского гарнизона, посвящённый празднованию 76-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне на площади Советов начнется 9 мая в 10 часов утра. Однако площадь перекроют уже с 6 утра.



По традиции военный парад откроет знаменная группа, которая под музыку песни Александрова «Священная война» внесет на площадь Советов Государственный флаг Российской Федерации и копию легендарного Знамени Победы.



В параде примут участие 17 пеших парадных расчётов и 53 единицы боевой техники. Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии пройдут более тысячи военнослужащих Восточного военного округа.



Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34 - символ мощи и совершенства советской боевой техники Великой Отечественной. Этот танк принимал участие в боевых действиях при освобождении Смоленска, Минска и стран Европы. Впервые по главной площади Улан-Удэ пройдёт боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Залпы «Катюши» приводили в панику войска фашистской Германии.



В составе колонны пройдут современные бронеавтомобили «Рысь», бронетранспортёры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, реактивные системы залпового огня «Торнадо», «Ураган», армейские мотовездеходы АМ-1. Замкнут парадный строй расчёты 103 ракетной бригады, на вооружении которой состоит новейший оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер - М». «Искандеры» отличает мобильность и минимальная вероятность их обнаружения, даже средствами космической разведки.



Завершат Парад российские многоцелевые истребители СУ-30 СМ. Это истребитель четвертого поколения – гордость воздушно-космических сил Вооруженных Сил России. Вслед за Су-30 СМ, пролетят штурмовики СУ-25.



Кроме того, 9 мая в 22:00 на острове Комсомольский силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа состоится праздничный салют. В небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов. Жители Улан-Удэ смогут увидеть порядка десяти видов праздничных салютов, в частности, «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Солнце», «Пламенный», «Вега-1, -2, -4», «Небо». Заряды представлены в семи цветовых гаммах: серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.



Напомним, чтобы наблюдать за шествием военных на Площади Советов вживую, необходимо представить один из следующих документов:



- Результат лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Давность результата исследования не ранее чем за 72 часа до начала Парада Победы;



- Результат экспресс-теста на выявление антигена SARS-CoV-2. Давность результатов исследования не ранее чем за 72 часа до начала Парада Победы;



- Справка, выданная медицинской организацией, о перенесенном не ранее чем за 6 месяцев до начала Парада Победы заболевании новой коронавирусной инфекцией;



- Сертификат с портала Госуслуг или справка медицинской организации о наличии профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции. Документы выдаются по окончанию вакцинации, состоящей из двух компонентов.



Фото: «Номер один»



