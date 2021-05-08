В Бурятии количество выздоровевших от ковида превысило количество заболевших

За сутки зарегистрировано 23 новых больных, выздоровело же 35 человек



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 08.05.2021 зарегистрировано 37 373 (+23) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. 54% (19 942) случаев инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Из 23 новых случаев COVID-19: 17 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1097 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 186 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 36104 (+35) человек.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 280 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 184. В отделениях реанимации находится 42 пациента (из них старше 65 лет – 24), на ИВЛ - 21 пациент (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 328 коек: занято – 280, свободно – 48 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,3%.



Амбулаторное лечение проходят 126 пациентов с COVID-19.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 863 (+2) человек.



В лабораториях 5 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 1318 человек, с нарастающим итогом – 957 288 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 192 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 127 801 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



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