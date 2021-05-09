Мэр Улан-Удэ поздравил жителей Бурятии с Днем Победы

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

От имени Администрации города Улан-Удэ и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы!Время не властно над подвигом, и в этом году мы отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. День Победы — всегда самый светлый, дорогой и торжественный праздник нашего народа. Это праздник в каждом городе России, в каждом доме, в каждом сердце. И одновременно для всех нас это день скорби и священной памяти о тех, кто сложил свою голову в бою, отдал жизнь за свободу.В годы войны из Бурятии на фронт ушло более 120 тыс. человек, а это каждый пятый житель республики. Каждый третий не вернулся. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для всего нашего народа. Мы чтим и помним подвиги отцов, дедов и прадедов, благодаря которым можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Низкий поклон участникам войны и труженикам тыла за мирное время, за каждый год, за каждый прожитый день. Мы в неоплатном долгу перед вами.Наша задача сегодня — сохранить память о ваших поступках и подвигах. Для нас они всегда будут примером мужества, отваги и преданности своему Отечеству.Дорогие наши ветераны! Желаю вам здоровья, спокойствия и долгих лет жизни! Пусть каждый ваш день будет наполнен светлыми надеждами и оптимизмом! Добра и благополучия вашим семьям! С Днем Великой Победы!Мэр города Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.