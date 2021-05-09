В Улан-Удэ жители БКМ остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Время отключения составило 6 часов 35 минут



08 мая в 21.30 на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ произошел выход воды из-под земли. Было закрыто холодное водоснабжение на 8 многоквартирных домов: ул.Геологическая, 15,17,19,21,23, БКМ,2,4,6.



"9 мая в 04:05 проведены земляные работы, установлен хомут на чугунной трубе, холодное водоснабжение восстановлено. Подвоз воды был организован", - сообщается в оперативной сводке по городу Улан-Удэ.



Время отключения составило 6 часов 35 минут.



Фото: "Номер один"

