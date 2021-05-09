09.05.2021
В Улан-Удэ жители БКМ остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

В Улан-Удэ жители БКМ остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Время отключения составило 6 часов 35 минут

08 мая в 21.30 на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ произошел выход воды из-под земли. Было закрыто холодное водоснабжение на 8 многоквартирных домов: ул.Геологическая, 15,17,19,21,23, БКМ,2,4,6.

"9 мая в 04:05 проведены земляные работы, установлен хомут на чугунной трубе, холодное водоснабжение восстановлено. Подвоз воды был организован", - сообщается в оперативной сводке по городу Улан-Удэ.

Время отключения составило 6 часов 35 минут.

Фото: "Номер один"
жкх авария
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