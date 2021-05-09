На площади Советов в Улан-Удэ начался парад, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

Впервые по главной площади Улан-Удэ пройдёт боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша»

В столице Бурятии дан старт военному параду соединений и воинских частей Улан-Удэнского гарнизона, посвящённый празднованию 76-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.Парад открыла знаменная группа, которая под музыку песни Александрова «Священная война» внесла на площадь Советов Государственный флаг Российской Федерации и копию легендарного Знамени Победы.Жителей Бурятии поздравляют первые лица региона. С поздравлением выступил генерал-майор, командующий 36 общевойсковой армией Валерий Солодчук, глава Бурятии Алексей Цыденов. После поздравлений участники парада исполнили гимн России.По площади под звуки оркестра торжественным маршем прошли парадные расчеты.Также в параде приняли участие женщины-военные.Сегодня в параде принимают участие 17 пеших парадных расчётов и 53 единицы боевой техники. Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии прошли более тысячи военнослужащих Улан-Удэнского гарнизона.Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34 - символ мощи и совершенства советской боевой техники Великой Отечественной. Этот танк принимал участие в боевых действиях при освобождении Смоленска, Минска и стран Европы.Впервые по главной площади Улан-Удэ прошла боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Залпы «Катюши» приводили в панику войска фашистской Германии.Также прошел восстановленный военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин»В составе колонны прошли современные бронеавтомобили «Рысь», бронетранспортёры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, реактивные системы залпового огня «Торнадо», «Ураган», армейские мотовездеходы АМ-1.Замкнули парадный строй расчёты 103 ракетной бригады, на вооружении которой состоит новейший оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер - М». «Искандеры» отличает мобильность и минимальная вероятность их обнаружения, даже средствами космической разведки.Завершили Парад российские многоцелевые истребители СУ-30 СМ. Это истребитель четвертого поколения – гордость воздушно-космических сил Вооруженных Сил России. Вслед за Су-30 СМ, пролетят штурмовики СУ-25.Под аккомпанемент Улан-Удэнского военного гарнизонного сводного оркестра участники парада исполнили песню "День Победы" и Гимн Юнармии.Также прошло награждение медалями монгольских военнослужащих.Фото: "Номер один"