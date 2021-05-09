В Кабанске на главной площади открылась Аллея Славы

На ней установлены памятные бюсты героям-землякам



В с. Кабанск состоялся торжественный митинг, посвященный открытию на центральной площади Аллеи Славы, где были установлены памятные бюсты героям-землякам. Памятники посвящены уроженцам Кабанского района, Героям Советского Союза Борису Быстрых, Василию Истомину, Ивану Котову, Василию Морозову, Михаилу Федотову, трём полным кавалерам орденов солдатской Славы Ивану Быкову, Петру Попову, Николаю Суворову, а также памятник Герою социалистического труда Наталье Коневой.



Торжественный митинг начался с приветственного слова представителей администрации. Затем участники митинга почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне. Салютная группа росгвардейцев произвела троекратный залп из боевого оружия, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.



Фото: пресс-служба Росгвардии Бурятии

