Ветеран ВОВ из Бурятии выполнил нормы ГТО в 95 лет

Иван Михайлович Егоров является залуженным работником физической культуры и спорта республики



В Прибайкальском районе совещание по вопросам реализации комплекса ГТО началось с чествования ветерана Великой Отечественной войны Ивана Михайловича Егорова.



«Иван Михайлович всю жизнь посвятил спорту, воспитал очень много значимых спортсменов и сегодня он является для всех нас примером. В свои 95 лет Иван Михайлович остается в отличной физической форме и выполнил нормативы комплекса ГТО на золотой знак отличия», - рассказала заместитель руководителя Прибайкальской районной администрации по развитию территории Галина Осипова.



Руководитель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации Сергей Брыков рассказал, с какой легкостью Иван Михайлович справился со всеми пятью испытаниями по XI возрастной ступени (от 70 лет и старше) за два дня.



«Принять нормативы у нашего ветерана планировали в прошлом году, но в связи с введением ограничительных мер прием норм комплекса ГТО решили перенести и сейчас, в преддверии Дня Победы, Иван Михайлович доказал нам всем, что спортивные достижения возможны в любом возрасте».



Иван Михайлович Егоров является залуженным работником физической культуры и спорта Республики Бурятия, почетным гражданином Прибайкальского района, в течение 48 лет был тренером-преподавателем по легкой атлетике в Турунтаевской детско-юношеской спортивной школе и воспитал не одно поколение спортсменов.



