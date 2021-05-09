Память о воинах Великой Отечественной в Бурятии оцифровывают при помощи «Единой России»

Военные памятники республики появились на интерактивной карте



В прошлом году Бурятия стала участником федерального проекта на базе платформы «Яндекс». Его суть в создании единой интерактивной карты всех воинских захоронений, военно-мемориальных и памятных объектов на территории страны.



- Компания «Яндекс» предоставила свои возможности для оцифровки данных о мемориалах а также о музейных экспозициях, посвященных воинской славе. Сегодня в Бурятии оцифровано порядка 540 таких точек. Большая часть экспозиций в районах республики, посвященных воинской памяти, отражены на интерактивной карте. Любой желающий может зайти на «Яндекс», набрать «Я помню», найти Республику Бурятия и все оцифрованные объекты, - рассказала директор Национального музея республики Татьяна Бороноева.



Этот проект стала частью комплексной работы, которая уже пре первый год проводится в Бурятии по инициативе «Единой России». В рамках проекта «Вахта памяти» идет постоянный поиск данных об участниках войны, запечатленных на памятниках. Биографии воинов тщательно изучают, дополняют, как и историю самих памятников.



Сегодня же в рамках проекта «Вахта памяти» представители «Единой России» по всей республике возложили венки и цветы к памятникам воинам Великой Отечественной войны. Одна из главных церемоний состоялась на мемориальном комплексе раненым, умершим в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны.



- Сегодня, в День Победы, представители бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» отдали дань памяти погибшим от ран в госпиталях Улан-Удэ, - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета БРО партии «Единая Россия» Владимир Ведерников. - Во время войны, по официальным данным, в столице Бурятии работало 14 госпиталей, по неофициальным данным – 21 госпиталь для наших воинов. Из 30 тысяч человек, проходивших здесь лечение, более 10 тысяч вернулись в строй. Здесь находится братская могила тех воинов, которые умерли от ран в госпиталях Улан-Удэ. И сегодня сюда пришло большое количество людей, которые отдали им дань памяти, возложили цветы к мемориалу.



Возложение венков и цветов в рамках «Вахты памяти» состоялось и у памятника воинам, павшим в Великой Отечественной в поселке Забайкальский.



- Благодаря Великой Победе мы сегодня стоим с вами здесь. С почтением, трепетом, уважением поздравляю всех этим праздником. Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на нашу с вами жизнь, - говорила Татьяна Санжелова, помощник депутата улан-удэнского горсовета от «Единой России» Валерия Амагырова. - Мы каждый год 9 мая отмечаем наших участников войны, участников трудового фронта, проводим поздравительные мероприятия.

Такие акции проходят сегодня по всей республике, даже в малых селах. Ведь из 600 памятников воинам Великой Отечественной только 44 находятся в Улан-Удэ, остальные – в районах Бурятии.



