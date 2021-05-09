В колонии-поселения №3 Бурятии открыли мемориал Победы «Вечный огонь»

Участие в мероприятии приняли осужденные и их родственники, прибывшие на День открытых дверей



В день празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в КП-3 УФСИН России по Республике Бурятия состоялась церемония открытия мемориала Победы «Вечный огонь». Участие в мероприятии, посвященном открытию монумента, приняли заместитель начальника Управления Алексей Кочетов, руководство и личный состав учреждения, а также осужденные и их родственники, прибывшие на День открытых дверей, сообщает пресс-служба УФСИН Бурятии.



В торжественной обстановке под звуки гимна Российской Федерации была перерезана красная ленточка и зажжен Вечный огонь. После чего все присутствующие почтили минутой молчания память героев, сложивших головы на полях сражений.



После осужденные выступили с концертной программой, и приняли участие в спортивных соревнованиях.



Фото: пресс-служба УФСИН Бурятии