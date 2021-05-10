10.05.2021
В Бурятии потушены два лесных пожара

В Бурятии потушены два лесных пожара

Сегодня  новых очагов возгорания в республике не обнаружено

В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению двух лесных пожаров в Тарбагатайском и Курумканском районах. Возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Общая площадь, пройденная пожарами, составила 1,2 гектара, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Возгорания тешили 23 человека из числа сотрудников лесной охраны, МЧС и привлеченных Задействовано пять единиц лесопожарной техники.

На утро 10 мая пожары ликвидированы, новых очагов возгорания не обнаружено.

Фото: РАЛХ

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