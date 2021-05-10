В Бурятии потушены два лесных пожара

Сегодня новых очагов возгорания в республике не обнаружено



В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению двух лесных пожаров в Тарбагатайском и Курумканском районах. Возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Общая площадь, пройденная пожарами, составила 1,2 гектара, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Возгорания тешили 23 человека из числа сотрудников лесной охраны, МЧС и привлеченных Задействовано пять единиц лесопожарной техники.



На утро 10 мая пожары ликвидированы, новых очагов возгорания не обнаружено.



Фото: РАЛХ



