В Бурятии потушены два лесных пожара

Сегодня новых очагов возгорания в республике не обнаружено
В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению двух лесных пожаров в Тарбагатайском и Курумканском районах. Возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Общая площадь, пройденная пожарами, составила 1,2 гектара, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Возгорания тешили 23 человека из числа сотрудников лесной охраны, МЧС и привлеченных Задействовано пять единиц лесопожарной техники.
На утро 10 мая пожары ликвидированы, новых очагов возгорания не обнаружено.
Фото: РАЛХ
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?