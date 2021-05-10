Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 37 424

Всего выздоровели от коронавируса 36 159 жителей республики, 20 – за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 37 424. Это на 25 случаев больше, чем было в воскресенье, 54% (19 968) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 865 человек, за минувшие сутки умер один человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 25 новых случаев коронавируса 19 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 1275 человек.



В стационарах получает лечение 281 пациент с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 204. В отделениях реанимации находится 42 пациента (из них старше 65 лет – 24), на ИВЛ - 22 пациента (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.



Амбулаторное лечение проходят 119 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 36159 (+20) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 328 коек: занято – 281, свободно – 47 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,7%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1022 человек, с нарастающим итогом – 960 373 человек.



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