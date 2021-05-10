В Улан-Удэ 11 мая завершится отопительный сезон

Сразу после этого начнутся традиционные гидравлические испытания тепловых сетей столицы Бурятии



Распоряжением мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова 11 мая в 8.00 завершится отопительный сезон 2020-2021 гг. и сразу же начнется подготовка к следующему отопительному сезону. Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме, отмечается уменьшение технологических отключений по сравнению с прошлым годом, сообщили в Комитете городского хозяйства.



Сразу после завершения отопительного сезона начнутся традиционные гидравлические испытания тепловых сетей столицы Бурятии. Испытания на плотность и прочность необходимы для максимального выявления ветхих и аварийных участков трубопроводов и качественной подготовки энергооборудования к следующему отопительному сезону. По результатам проведения гидравлических испытаний устранение выявленных повреждений тепловых сетей будет закончено в течение 14 календарных дней. В период устранения данных повреждений возможны перерывы в подаче теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителям, находящимся в зоне устранения.



Будет отключена горячая вода в связи с данными испытаниями в Железнодорожном районе на Шишковке по тепломагистрали №3 с 11 по 13 мая и в Октябрьском районе от ул. Ключевская по 20а квартал по тепломагистрали №6 с 11 по 14 мая



Также отключение горячей воды предстоит в районах ПВЗ и ФСК из-за испытаний тепломагистрали №1 24 и 25 мая. Опрессовка на теплосетях и трубопроводов по котельному комплексу запланирована с 12 по 14 мая.



Третий этап гидравлических испытаний по тепломагистралям №2, №4 и №5 пройдет с 21 по 25 июня. В этот период будут отключены все потребители горячей воды сразу, относящиеся к централизованным источникам (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2). Это обусловлено технологическим строением схемы теплосетей Улан-Удэ, испытания теплотрасс №2, №4 и №5 невозможно провести отдельно от других магистралей, выходящих со станции.



Подача отопления будет продлена до 31 мая для некоторых медицинских и детских дошкольных учреждений: для специализированного психоневрологического дома ребенка "Аистенок", Республиканского перинатального центра, Детской клинической больницы с центром медицинской реабилитации", детского сада №143 "Золотая рыбка", детского сада №84 "Снеryрочка".



Фото: ТГК-14

