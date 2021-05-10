В Родительский день в Улан-Удэ усилят движение пассажирского транспорта

Оно будет организовано так, что можно будет добраться до городских кладбищ ⠀



Как сообщили в городской администрации, предусмотрены следующие направления: ⠀



- кладбище «Южное» - ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова – пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая – пл. Советов (три автобуса); ⠀



- по маршруту № 56 движение 20 автобусов будет продлено от мкр. Шишковка до мкр. Стеклозавод; ⠀



- переезд «Почтовый» по ул. Пищевая - кладбище «Южное» будут организованы укороченные рейсы маршрута № 97 «Квартал» с интервалом 15 мин. ⠀



- маршруты №№ 3, 21, 23 перенесут в Родительский день конечную остановку на кладбище в мкр. Загорск. ⠀



- работа городских маршрутов №№ 25, 33, 46, 92, 40, 70, 71, 97, 97 «Квартал», 100, чей путь следования проходит вблизи городских кладбищ, будет усилена. ⠀



Телефон «горячей линии» по работе городского пассажирского транспорта 45-45-53



Фото: egov-buryatia.ru

