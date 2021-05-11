В Бурятии в результате манипуляций с маткапиталом дети остались без жилья

Женщина купила квартиру у своей матери, а потом ей же и продала





Прокуратура Бурятии выявила нарушения при распоряжении средствами материнского капитала.

Как сообщили в надзорном ведомстве, жительница Кяхтинского района, получив в 2017 году маткапитал, приобрела квартиру у своей матери. В нарушение закона женщина не оформила приобретенное жилье в общую собственность на несовершеннолетних детей. Кроме того, в 2019 году жилое помещение вновь было продано матери.По иску прокурора суд признал договор купли-продажи квартиры, заключенный между ответчицей и ее матерью, недействительным, а также обязал гражданку зарегистрировать на троих несовершеннолетних детей доли в праве собственности на квартиру, приобретенную на средства маткапитала.Фото: pixabay.com