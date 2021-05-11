В Бурятии росгвардейцы пресекли незаконную рыбалку

Браконьеры задержаны ОМОН с поличным – крупной партией карася







В Бурятии бойцы ОМОН республиканского управления Росгвардии задержали браконьеров, занимавшихся незаконной рыбалкой на реке Баргузин в нерестовый период, сообщили в пресс-службе управления.



У задержанных изъят автомобиль, кузов которого был наполнен 500 карасями, также изъяты рыбацкие сети общей длиной 120 метров. Трое местных жителей доставлены в отдел полиции для принятия правового решения.



Рейды в рамках оперативно-профилактической операции «Путина» проводились в Баргузинском районе совместно с сотрудниками уголовного розыска регионального МВД.



Фото: Росгвардия

