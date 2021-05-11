11.05.2021
В Бурятии росгвардейцы пресекли незаконную рыбалку

В Бурятии росгвардейцы пресекли незаконную рыбалку

Браконьеры задержаны ОМОН с поличным – крупной партией карася


В Бурятии бойцы ОМОН республиканского управления Росгвардии  задержали браконьеров, занимавшихся незаконной рыбалкой на реке Баргузин в нерестовый период, сообщили в пресс-службе управления.

У задержанных изъят автомобиль, кузов которого был наполнен 500 карасями, также изъяты рыбацкие сети общей длиной 120 метров. Трое местных жителей доставлены в отдел полиции для принятия правового решения.

Рейды в рамках оперативно-профилактической операции «Путина» проводились в Баргузинском районе совместно с сотрудниками уголовного розыска регионального МВД.

Фото: Росгвардия
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